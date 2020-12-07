Trafik cezası ve MTV borcu olanlar dikkat! İndirim fırsatını kaçırmayın

Motorlu Taşıtlar Vergisi ve öğrenim kredisi borçları, yapılandırma fırsatı ile daha az ödemeyle kapatılacak. Bunun için 31 Aralık'a kadar başvuruyu, 1 Şubat'ta sona erecek ilk taksit süresini kaçırmayın. Borçlarda yüzde 25 indirimden faydalanın. Yeni yasadan yararlanmanın yollarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı…



Borç yapılandırması fırsatı başladı. Vatandaş 31 Ağustos 2020 öncesine ilişkin borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), öğrenim ve/veya katkı kredisi, trafik cezası gibi idari para cezası borçlarında faiz/gecikme zammı silinecek, ana paraya Yİ-ÜFE tutarı eklenecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından da indirim yapılacak. Borç ilk taksit süresi içinde kapatılırsa Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı, ilk 2 taksit süresi içinde kapatılırsa yüzde 50'si silinecek. Taksit seçilirse ana para ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek. 6 eşit taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı uygulanacak. Taksitler 2 ayda bir ödenecek. trafik cezası dahil idari para cezalarında peşin ödeme seçilirse borç aslından da yüzde 12.5 ya da yüzde 25 indirim yapılacak. İşte merak edilen soruların cevapları:



NASIL BAŞVURULACAK: Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, trafik cezaları da dahil idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. Bu borçlarda ilk taksit ödeme süresi1 Şubat günü sona erecek. Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.



NEREYE BAŞVURULACAK: Vergi, öğrenim veya katkı kredisi, idari para cezası borçları için başvurular internetten www.gib.gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. SGK'ya borçlar için ise işverenler başvurularını e-Sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi, elden ya da posta yoluyla bağlı oldukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak SGK tarafından yapılacak. Emlak vergisi ve su borçları için belediyelere başvurulacak.



NE ZAMAN ÖDENECEK: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'na (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 1 Şubat'a, SGK'ya ödenecek tutarların ilk taksiti ise 1 Mart'a kadar ödenecek.



ÖDEME AKSATILIRSA: Yapılandırma imkanından faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart. Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek. Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.



TAKSİT SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR Mİ: Borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.



KARTLA ÖDEME YAPILABİLECEK Mİ: Ödemeler anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile de yapılabilecek.



NASIL HESAPLANACAK:



- Gecikme faizi/zammı silinecek.

- Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak.

- İlk taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

- Taksitli ödemelerde anapara ve Yİ-ÜFE tutarından oluşan borç, belirlenen katsayılarla çarpılıyor.