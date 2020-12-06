Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'dinlenme' yalanına destek çıkan Habertürk yazarına sert tepki!

Partisindeki taciz ve tecavüz skandalları hakkında tek bir kelime dahi etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde çıkan iğrençleri kapatmak için gerçek dışı bir iddiada bulundu.



Kılıçdaroğlu, önceki gün T24'e yaptığı açıklamada tehditler geldiğini belirtip 'Eleştiriye tahammül etmedikleri için çullanma politikaları başlıyor. Tehditler geliyor, 'dokunulmazlığınızı kaldıracağız' diyorlar. (Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum' demişti.



HABERTÜRK YAZARI KÜBRA PAR'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINA DESTEK



Konuyla ilgili Habertürk yazarı Kübra Par, 'Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz' başlığı ile bir yazı yazdı. Par yazısında 'Dolayısıyla Bakan Soylu, görevi gereği 'Hayal ürünü, gerçek dışı' dese de haklı veya haksız çoğu kişiyi inandıramaz muhalefet liderinin dinlenmediğine' ifadelerini kullandı.



SOYLU'DAN SERT TEPKİ



Par'ın Kılıçdaroğlu'nun iftirasını destekleyen yazısı hakkında Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kübra Hanım, Yazık, üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, Ağır suçtur... Batının aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için, halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz...' dedi.



Soylu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



Batıya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak... Ben kendimi ortaya koyuyorum Ya iftira sahipleri?! Anamuhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır, Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır!







