USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! 'Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim'

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyuncu ile görevliler arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 20:12
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! 'Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim'

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, geçtiğimiz günlerde asistanı ve 8 yaşındaki kızı ile birlilkte İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüse binmek için durağa geldi. Elindeki bagajla turnikesi olmayan yerden geçerek durağa girmek isteyen oyuncuyu, güvenlik görevlileri durdurdu.

Görevliler, Taşdöğen'e akbil basması gerektiğini söyledi. Ünlü oyuncu ise akbil bastığını bagajı olduğu için ücretsiz yerden geçtiğini belirtti.

Konuşma sırasında maskesini indiren Taşdöğen'i güvenlik görevlisinin uyarması sonrası taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Ardından Taşdöğen ve asistanı Alaattin Dumanoğlu ile güvenlikler arasında arbede yaşandığı iddia edildi.

Dumanoğlu'nun yere düşen telefonu ve gözlüğü kırıldı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Taraflar polis merkezine götürüldü.

'Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim'
Güvenlik görevlisi Mehmet Yetkin, akbilsiz geçiş yaptığı için tarafları uyardıklarını fakat Taşdöğen'in maskesini indirdiğini, bunun için uyardıklarında ise 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben halkın sanatçısıyım. Seni işinden ederim. Eşkıya mısınız siz, kabadayı mısınız?' yanıtıyla tehdit edildiklerini ileri sürdü ve Alaattin Dumanoğlu'nun saldırısına maruz kaldıklarını anlattı.

Soruşturma takipsizlikle sonuçlandı
Selahattin Taşdöğen'in asistanı Alaattin Dumanoğlu, güvenlik görevlilerin saygısızca konuştuğunu için tartışma çıktığını, sonrasında yaşanan darp nedeniyle cep telefonunun ve gözlüğünün kırıldığını iddia etti.

Oyuncu Taşdöğen, kızıyla birlikte metrobüse binmek istediğini, bagajlı yerden geçiş yaptığını, geri dönüp akbilini bastığı sırada güvenliklerin kendisini durdurduğunu ve aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Kızının olaydan etkilenmemesi için kenarda polisi beklediğini kaydeden Taşdöğen, 'Güvenlik görevlilerine darp veya tehditte bulunmadık. Onların bize karşı yaptığı saygısızlık sonucu sadece tartışma yaşandı. Bir de asistanımı iteleyerek darp etmeye başladılar' dedi.

Savcılık, yürütülen soruşturmada, darp raporu olmayan tarafların şikayetlerini takipsizlikle sonuçlandırdı.

Selahattin Taşdöğen

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı