USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Başkan Erdoğan'dan Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:33
Başkan Erdoğan'dan Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünya ile beraber ülkemizi de etkileyen salgından dolayı bu açılışımızı canlı bağlantı ile gerçekleştiriyoruz. Hizmet mücadelemizden asla taviz vermiyoruz. Her alanda devreye aldığımız projelerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz.

Serhat şehrimiz Kars'ı bölgesel ticarette bir üst noktaya ulaştıracak bir açılış yapıyoruz.

Sınır kapıları güzergahında olan yol dış ticaretimize önemli katkılar yapacaktır.

46 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA DÜŞECEK

2x2 gerçekten muhteşem bir yol için milletim adına iftihar ettim. Nerelerden nereye geldik. İnanıyorum ki artık buralardan geçen benim vatandaşım ülkemizi, milletimizi takdirle anacaktır.

Seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşüren yol, vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır.

Emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

BU MİLLET BÖYLE CENGAVER BİR MİLLET

Hep dik durduk sağlam durduk. Yeri geldi Çanakkale'de gencecik evlatlarımızı toprağa verdik. Yeri geldi İstiklal Harbi'mizde tüm Anadolu'yu kıyama kaldırdık. Yeri geldi 15 Temmuz'da tanklara meydan okuduk. Yeri geldik, işte benim de dedem Sarıkamış'ta kucağında tüfeğiyle donarak şehit oldu. Rize'den Sarıkamış'a işte bu millet böyle cengaver bir millet.

Milli onurumuzun çiğnenmesine, bağımsızlığımıza el uzatılmasına, bizi ayakta tutan kadim değerlerimizin kast edilmesine rıza göstermedik.

Terörden şiddetten, eli kanlı Esed rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara hem gönlümüzü aynı zamanda kapılarımızı açtık.

Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bu insanları katillerine teslim edenlerden olmadık.

BÖLGESEL GELİŞMELER

Dağlık Karabağ meselesinde bize ve milletimize yakışan bir karakterler hareket ettik. Kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Karslı, bu Ermenileri tarihten iyi tanır, iyi bilir. Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk.

Türkiye aynı zamanda tek parti CHP'sinin Boraltan faciasında milletimize yaşattığı mahcubiyetten kurtulmuştur.

Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı