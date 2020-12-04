CHP'li eski vekilden Kaftancıoğlu'na sert sözler: İhraç edilmesi lazım!

CHP'de ayyuka çıkan taciz skandalları parti içerisinde de gerilime sebep oldu. Taciz vakalarını hasır altı etmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu eleştirilerin odağında yer alıyor.



KAFTANCIOĞLU İHRAÇ EDİLMELİ!



CHP'li Eski vekil Erdal Aksünger'de CHP'de yaşanılan taciz skandallarıyla ilgili, sert bir yorumda bulundu. Aksünger, olayda ihmali olan kim varsa partiden ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Aksünger'in sözleri sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

