Vali Yerlikaya duyurdu: 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:



Son asayiş toplantısını gerçekleştirdik.



İstanbul'a özel güvenlik tedbirleri alıyoruz.



2020 tüm dünya için zor bir yıl oldu.



6313 jandarma, 42 bin polis, 5 bin bekçi olmak üzere 53 bin güvenlik görevlimiz görev yapıyor.



2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısı yüzde 7, jandarma bölgesinde yüzde 47 azaldı



2019'a oranla 2020'de evden hırsızlık yüzde 11 azaldı. İş yerinden hırsızlık yüzde 10 azaldı. Otodan hırsızlık yüzde 30 azaldı. Gasp suçlarında yüzde 8 azalma gerçekleşti.



(İstanbul'da) Bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.



Hayatımız trafikte geçiyor. İlimizdeki araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 4 arttı. Ehliyetli sürücü sayısı yüzde 17 arttı.



2020'de geçen yıla oranla yüzde 20 artışla 5 milyondan fazla araç kontrol edildi.

Can kayıplı ölümde geçen yıla oranla yüzde 24'lük azalma gerçekleşti.



Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları azaldı.



(Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.



Dijital 2020 raporuna göre nüfusun yüzde 75'i internet kullanıyor. İnternet kullanıcı sayısı 62 milyonu aştı. İnternette geçirilen 1 günlük süre 7 saati aşıyor.



Bahis oynatan site sayısında ciddi artış görülüyor.



Siber güvenlik ekiplerimizin sanal devriyeleriyle çevrimiçi güvenliğin sağlanması ve internette işlenen suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.



İstanbul'a gelen misafirlerimizin huzurlu tatil yapabilmeleri için çalışıyoruz.



11 bin 500 denetimde uygunsuzluk tespit edilen kişilere ceza uygulandı.



Yeni yılı karşılayabilmemiz için her yılbaşında olduğu gibi İstanbul'un her noktasında olacağız.



Yeni yılı karşılarken Kovid-19 tedbirlerine herkesin uymasını bekliyoruz.



Tedbirler kapsamında Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den Cuma günü saat 10'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır



Yılbaşında toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak.