Büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandıran numara belli oldu.



Kazanan numaranın “9 8 8 4 7 5 7” olduğu açıklandı.



Amorti numaralar, "0 (sıfır) ve 5 (beş)" oldu.



Bu yıl Şisal Şans tarafından yapılan çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olduğu ifade edildi.



Bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlenmişti.



Çekiliş tamamlandıktan sonra, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek.