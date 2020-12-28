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Milattan önce oluşan obruk çökmeye devam ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde, irili ufaklı 505 obruktan biri olan ve oluşumu milattan önceye dayanan Çıralı obruğunun içindeki gölün suyu, 10 yıl önce çekildi. Şimdi ise obruğun tabanında yeni yarıklar oluştuğu gözlendi.

Güncel / 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:24
Milattan önce oluşan obruk çökmeye devam ediyor

Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibinin başkanı, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''İçindeki su, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak maalesef kurumuş. Oluşumu eski olmasına rağmen kenarlarından itibaren yeni yarıklar oluşmaya başlamış. Yani merkezinden itibaren çökmeye devam ediyor' dedi.
 
Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya'nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.Oluşumunun milattan önceye dayandığı bilinen Çıralı obruğunun tabanındaki derin çatlaklar ise dikkat çekiyor. 134 metre derinlikte, 350 metre çapında olan Çıralı obruğu içindeki göl çevresinde de Roma dönemine ait eski yerleşim alanı bulunuyor.
 
Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren de bölgedeki en eski obruklardan biri olan Çıralı obruğunda oluşan yeni yarıkların, oluşumuna devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

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