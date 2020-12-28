Asgari ücret zammı bugün açıklanıyor!

Türkiye'deki milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son toplantı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan taraflar geçtiğimiz toplantılarda asgari ücret 2021 zam oranı hakkında beklentilerini paylaşmıştı. Toplantı öncesi internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'asgari ücret zammı ne kadar oldu' araştırmaları da öne çıktı. Bilindiği üzere yeni asgari ücret; asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok tutara da artış getirecek.



ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret 2021 zammı için pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk daha önceki toplantılarda; 'Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum.' demişti. İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.



TÜİK ASGARİ GEÇİM TUTARLARINI KOMİSYONLA PAYLAŞMIŞTI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı



ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?



Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:



1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.



2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.



3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.



4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.



5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.



6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.



YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.