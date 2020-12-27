Bakan Koca iyi haberler verdi ama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak.
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