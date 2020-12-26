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Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'de sert tepki... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz’de yayınladığı NOTAM hakkında şu ifadeleri kullandı: Yunanistan’ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan’ın yayımladığı bir NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir sahayı 4 Ocak’tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır.

Güncel / 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:05
Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Yunanistan'ın skandal kararının ardından son dakika gelişmesi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini ifade etti.

Hami Aksoy, Yunanistan Tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de Yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

YUNANİSTAN KIŞKIRTCI ADIMLARINA DEVAM EDİYOR

SON DAKİKA! Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz olarak açılması konusundaki tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Ancak, Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır.

Yunanistan

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