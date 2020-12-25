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Survivor 2021 tarihi belli oldu!

Her sezon en çok izlenen yapımlar arasında yer alan Survivor 2021 bu yıl da heyecanla bekleniyor. Henüz hangi ünlülerin mücadele edeceği, takımların nasıl olacağı belli olmayan Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu.

Televizyon / 25 Aralık 2020 Cuma 11:29
Survivor 2021 tarihi belli oldu!

Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışmalarından Survivor 2021 bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapacak. Acun Ilıcalı'nın her yıl düzenlediği Survivor geçtiğimiz sezon Cemal Can Canseven'in birinciliğiyle sonuçlanmıştı. Ortaya çıkan bir afiş Survivor 2021'in başlama tarihini de açığa çıkarttı.

9 OCAK'TA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Tv8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2021 9 Ocak'ta birinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Hazırlıkları devam eden yarışmaya gidecek isimlerden bazıları da belli oldu. Ünlüler takımından Cemal Hünal ve Öykü Demir bu yıl Survivor'da mücadele edecek.

Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımın bulunacağı yarışmanın tam kadrosu henüz açıklanmadı. MasterChef Türkiye programının final yapması ile beraber Survivor 2021'in de başlayacağı tahmin ediliyor.



SurvivorCemal Hünal

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