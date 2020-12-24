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Terör örgütü PKK'nın 'çukur' teröristleri hafıza kartından çıktı!

Şırnak Cizre'de terör örgütünün çukur eylemleri sırasında kullandığı sözde karargah binasının yıkıntıları arasında 5 yıl sonra toprağa gömülü hafıza kartı bulundu. Deşifre edilen karttaki fotoğraflardan yola çıkan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.

Güncel / 24 Aralık 2020 Perşembe 16:35
Terör örgütü PKK'nın 'çukur' teröristleri hafıza kartından çıktı!

'Çukur'un hafızası toprağa gömülü SD karttan çıktı. Hafıza kartında bulunan fotoğraflardaki teröristler tek tek tespit edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'nın gizli şehir yapılanmasına büyük darbe vuruldu.



5 YIL SONRA BULUNDU

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik araştırma başlattı. 5 yıl önceki çukur olayları sırasında yıkılan sözde karargah binasında da inceleme yapıldı. Molozlar arasında toprağa gömülü hafıza kartı bulundu.



YÜZLERCE FOTOĞRAF TARANDI

Bilişim uzmanlarının çalışmaları aylar sürdü. Karttaki yüzlerce fotoğraf teknik müdahaleyle kurtarıldı.



Eli silahlı teröristlerin bulunduğu fotoğraflar kare kare incelendi. Bölücü terör örgütünün gizli şehir yapılanmasına bağlı eylemciler tespit edildi.

Çukur eylemlerine katılan ve bu anlarda silahlarıyla poz veren teröristlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Hafıza kartındaki fotoğraflara yönelik polisin teknik incelemesi hala sürüyor.

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