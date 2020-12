İBB’nin Halk Ekmek büfesi yalanının belgeleri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş. büfelerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklamada bulundu.







Muhammet Kaynar; '(AK Parti) Bizim dönemimizde Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruk gördünüz mü? Halk ekmek büfeleri önündeki kuyrukların sebebi büfelere ekmeğin zamanında gelmemesi, yani beceriksizlik' dedi.







Muhammed Kaynar; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebimizde de ne olursa olsun ısrar edeceğiz' şeklindeki ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını açıkladı ve '(Halk ekmek büfelerinin işletilmesi teklifi) Bu teklifin hiçbir yerinde ne şehitten ne gaziden ne de engelliden bahsediliyor..' ifadelerini kullandı.







'HALK EKMEK BÜFELERİ ÖNÜNDEKİ KUYRUKLARIN SEBEBİ BECERİKSİZLİK'



İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları söyledi:







'(AK Parti) Bizim dönemimizde Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruk gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü Halk Ekmek ekmeği üretir. Sabahın altısında büfeye gelir, bırakır. Sabahleyin kahvaltını yapabilecek vatandaşımız da ekmeğini alır, gider. Ama bunlar (İBB Yönetimi) aciz ya, iş yapmayı bilmiyorlar ya ekmek üretmeyi de beceremiyorlar. Hazır fabrika, her şey hazır ama ekmeği üretip Halk Ekmek büfelerine getirip teslim edemiyorlar. Vatandaş AK Parti döneminde alıştığı saatte ekmek almak için büfeye geliyor, ekmek gelsin diye bekliyor. O kuyruk ekmeğin gelmesini bekleyenler kuyruğu. Bunların beceriksizliğinden ekmek gelemediği için vatandaşlar bekliyor.'







Muhammet Kaynar, CHP'li İBB yönetiminin şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebinin de gerçek dışı olduğu söyledi.







KAYNAR: 'TEKLİFTE ŞEHİT, GAZİ VE ENGELLİDEN BAHSEDİLMİYOR'



Muhammed Kaynar şunları söyledi:







'2019 yılında yönetime geldiler, teklifte bulundular. Dosya görmekten hiç hoşlanmıyorlar. Bu teklifte Halk Ekmek büfelerinin sayısının arttırılması yok. Ekrem İmamoğlu'nun imzasının olduğu evrağı gösteriyorum. Alın bir okuyun. Bu teklifte Halk Ekmek büfelerinin arttırılmasıyla ilgili herhangi bir teklif yok. Halk Ekmek büfe yeri kurulmasıyla ilgili Halk Ekmek A.Ş'ye 'Meclis'e ait yetkileri devredin, biz daha sonra bakarız. Candaşlarımıza peşkeş çekeriz' teklifi var. Biz de demişiz ki, 'Getirin büfelerin listesini.' Mevcut büfelere biz izin verdik. 117 büfeyi aynen onayladık. İçinden bir tane bile değiştirmedik.'







'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NA YAKIŞMAZ AMA TAM BİR TROL GİBİ DAVRANIYOR'



Muhammed Kaynar; İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın teklifini hatırlatarak, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yakışmaz ama tam bir trol gibi davranıyor. Bırakın troll gibi davranmayı.. Ekrem İmamoğlu, 'Biz şehit ve gaziler için büfe yerleri ile ilgili konunun takibi olacağız' diyor. Niye başkanlık teklifi olarak gelmedi bu. Niye Cumhuriyet Halk Partisi teklifi? Bu teklifte hiçbir yerinde ne şehitten ne gaziden ne de engelliden bahsedilmiyor. Bir dahaki ay meclis gündemine bunu getireceğiz. Şehitlere gazilere buralar nasıl verilirmiş, bunun destanını buraya yazıp getireceğiz. Bu teklifte yok.'







'HER SOKAĞIN BAŞINA BİR ÖRGÜTÇÜ YERLEŞTİRMEK İSTİYORLAR'



Muhammed Kaynar; Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği teklifle ilgili komisyona yazı gönderdiklerini belirterek, şunları söyledi:



'Komisyon Başkanı olarak benim imzamla yazı gönderdik. 25 yıllık bizim dönemimizde toplam 117 adet büfe verilmiş. Bunlar 'İhtiyaç var' diye ne istiyorlar biliyor musunuz? İlaveten 142 tane daha büfe istiyorlar. Her sokağın başına bir örgütçü yerleştirmek istiyorlar. 117 büfe İstanbul'un ihtiyacını karşıladığı ve hiçbir sorun yaşanmadığı halde ilaveten 142 adet büfe ihtiyacı nereden doğmuştur? İhtiyaç analizi yapıldı mı? İhtiyaç analizini kim yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi mi yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı mı yaptı? Bu ihtiyaç analizi yapılırken ilçe belediyelerine herhangi bir şey sordunuz mu? O mahallenin muhtarlarına bir şey sordunuz mu? Bu soruları resmi yazı ile sorduk. Cevabı gelsin değerlendireceğiz ve kararımızı vereceğiz.'