Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu ve Yavaş'a eserleri yok iması!

CHP'den ayrılıp kendi partisine kuran Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Sarıgül, Işık'ın kendisine sorulan soru üzerine CHP'li Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu hakkında bomba eleştirilerde bulundu.



Sarıgül, Yavaş ve İmamoğlu'nun elle tutulur bir eserlerinin olmadığını ima etti.



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