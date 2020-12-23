CHP'de taciz-tecavüz furyasında bir yenisi daha eklendi! Kadınlardan sonra erkekler de tacize uğradı

CHP'de taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün parti içinde bir skandal patlak verirken, CHP yönetiminin aldığı kararlar ve net bir tavır koyamaması kamuoyunun büyük tepkisini çekiyor. CHP'deki taciz rezaletine son halka Bağcılar İlçe Başkanlığı'ndan eklendi. 2 kadın parti tarafından düzenlenen piknikte tacize uğradıklarını iddia etti. Erkekler de kadınlar tarafından taciz edildiklerini öne sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2 kadına disiplin cezası verince ortalık karıştı.



CHP BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA DA TACİZ REZALETİ



Koronavirüs ile mücadelede yeni normalin başladığı haziran ayında CHP tarafından bir piknik organize edildi. Pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A ve M.T. isimli iki CHP'li kadın burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürdü.



ERKEKLER: BİZ DE TACİZ EDİLDİK



İki kadın durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'na giderek bildirdi. İlçe Başkanı Avukat Murat İmrek kadınları dinledi, gerekeni yapacağını söyledi. Kadınlardan sonra erkekler de Murat İmrek'e giderek tacize uğradıklarını iddia etti. Olay içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştü.



CANAN KAFTANCIOĞLU'NA DİLEKÇE YAZDI



CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek, iddiaların birbirini kovalaması sonrası doğru kararın İl Başkanlığı tarafından verileceği bildirerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir dilekçe yazdı. Dilekçede yaşananları anlatan İmrek, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi istedi.



KAFTANCIOĞLU'NUN KARARI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, taciz edildiklerini belirten iki kadına disiplin cezası verilmesini istedi. Kadınlara kınama ceası verilmesi deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.



TACİZE UĞRAYAN KADINLAR İSTİFA KARARI ALINCA GENEL MERKEZ HAREKETE GEÇTİ



CHP Genel Merkezi ve parti yönetimi içerideki tecavüz ve tacizlere net bir tavır sergilememekle sert şekilde eleştirildiği dönemde yaşanan yeni olay için harekete geçti. İstifa kararı alan kadınlar parti genel merkezine davet edildi.



KAFTANCIOĞLU BUNU HEP YAPIYOR



Birçok kez sözde kadın hakları savunuculuğu ile çıkışlar yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz furyasının önüne geçmek için ya sessiz kalmayı ya da olayın üstünü örtecek hamleler yapmayı tercih ediyor. Kaftancıoğlu, taciz ve tecavüz olaylarına karşı tutumu ile okların hedefindeki CHP'lilerin başında geliyor.