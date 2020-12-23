USD (Alış - Satış) : 7,63 - 7,65 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

CHP'de taciz-tecavüz furyasında bir yenisi daha eklendi! Kadınlardan sonra erkekler de tacize uğradı

Taciz ve tecavüz haberleriyle gündemden düşmeyen CHP'de skandallar furyasına bir yenisi daha eklendi. Partinin Bağcılar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen piknikte, alkolün etkisiyle kendisini kaybeden partililer iki kadını taciz etti. İlçe Başkanlığı durumu İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bildirdi. Haberi duyan Kaftancıoğlu, kadınlara ceza verilmesini isterken; partideki bazı erkekler de tacize uğradıkları iddiasıyla Bağcılar İlçe Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Güncel / 23 Aralık 2020 Çarşamba 17:25
CHP'de taciz-tecavüz furyasında bir yenisi daha eklendi! Kadınlardan sonra erkekler de tacize uğradı

CHP'de taciz ve tecavüz iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse her gün parti içinde bir skandal patlak verirken, CHP yönetiminin aldığı kararlar ve net bir tavır koyamaması kamuoyunun büyük tepkisini çekiyor. CHP'deki taciz rezaletine son halka Bağcılar İlçe Başkanlığı'ndan eklendi. 2 kadın parti tarafından düzenlenen piknikte tacize uğradıklarını iddia etti. Erkekler de kadınlar tarafından taciz edildiklerini öne sürdü. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 2 kadına disiplin cezası verince ortalık karıştı.

CHP BAĞCILAR İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA DA TACİZ REZALETİ

Koronavirüs ile mücadelede yeni normalin başladığı haziran ayında CHP tarafından bir piknik organize edildi. Pikniğe katılanlar alkolün de etkisi ile kendinden geçti. A.A ve M.T. isimli iki CHP'li kadın burada partili erkekler tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

ERKEKLER: BİZ DE TACİZ EDİLDİK

İki kadın durumu CHP Bağcılar İlçe Başkanlığı'na giderek bildirdi. İlçe Başkanı Avukat Murat İmrek kadınları dinledi, gerekeni yapacağını söyledi. Kadınlardan sonra erkekler de Murat İmrek'e giderek tacize uğradıklarını iddia etti. Olay içinden çıkılmaz bir sarmala dönüştü.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA DİLEKÇE YAZDI

CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek, iddiaların birbirini kovalaması sonrası doğru kararın İl Başkanlığı tarafından verileceği bildirerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir dilekçe yazdı. Dilekçede yaşananları anlatan İmrek, nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi istedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN KARARI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, taciz edildiklerini belirten iki kadına disiplin cezası verilmesini istedi. Kadınlara kınama ceası verilmesi deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.

TACİZE UĞRAYAN KADINLAR İSTİFA KARARI ALINCA GENEL MERKEZ HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Merkezi ve parti yönetimi içerideki tecavüz ve tacizlere net bir tavır sergilememekle sert şekilde eleştirildiği dönemde yaşanan yeni olay için harekete geçti. İstifa kararı alan kadınlar parti genel merkezine davet edildi.

KAFTANCIOĞLU BUNU HEP YAPIYOR

Birçok kez sözde kadın hakları savunuculuğu ile çıkışlar yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz furyasının önüne geçmek için ya sessiz kalmayı ya da olayın üstünü örtecek hamleler yapmayı tercih ediyor. Kaftancıoğlu, taciz ve tecavüz olaylarına karşı tutumu ile okların hedefindeki CHP'lilerin başında geliyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement