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Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yeni bir rekora daha imza attı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0.90 yükselişle bin 417 puanla tamamladı.

Ekonomi / 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:39
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,420 puan arasında hareket ettiği Çarşamba gününü yüzde 0.90 artışla 1,417.66 puanda tamamladı.

Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.42 artıdaydı. Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı beklenen iç piyasada, hafta başında 7.70 liranın altına çekilen dolar gün boyu bu düzeylerde işlem gördü.

BEKLENTİLER 100 İLE 200 BAZPUANLIK ARTIŞ

TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 320 baz puana kadar düştükten sonra Pazartesi günü piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle 333 baz puana yükseldi ve Salı günü de yatay kapandı.

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