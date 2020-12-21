Mutasyona uğrayan virüsle ilgili bomba iddia! Çocuklarda...!!!

Imperial College London'da Epidemiyoloji Profesörü olan Neil Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti.



İngiltere hükümetine tavsiyede bulunan NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, çocukların koronavirüs varyantıyla enfekte olma risklerinin daha yüksek olabileceğini öne sürdü.



NE OLMUŞTU?



Bütün dünya İngiltere'de uygulanan aşı sonuçlarına odaklanmışken, yine İngiltere'den gelen 'Corona mutasyon' açıklamaları insanlarda paniklere neden oldu. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın 'Corona virüs mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı' açıklamasının ardından İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptığı 'Corona virüste kontrolü kaybettik' açıklaması gündem yarattı.



'BU KADAR HIZLI YAYILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK'



Hancock, 'Orijinal planımızda corona virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal corona virüsüne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok' diye konuştu.



DSÖ'DEN MUTASYON AÇIKLAMASI:



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan corona virüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar 'ciddi hastalık veya ölüme' neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.



