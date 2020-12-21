USD (Alış - Satış) : 7,68 - 7,69 EURO (Alış - Satış) : 9,35 - 9,37

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili bomba iddia! Çocuklarda...!!!

Britanya'da ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan mutasyon geçirmiş koronavirüsle ilgili çok önemli bir haber geldi. İngiltere hükümetine tavsiyede bulunan NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, çocukların koronavirüs varyantıyla enfekte olma risklerinin daha yüksek olabileceğini öne sürdü.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 21:52
Mutasyona uğrayan virüsle ilgili bomba iddia! Çocuklarda...!!!

Imperial College London'da Epidemiyoloji Profesörü olan Neil Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti. 

İngiltere hükümetine tavsiyede bulunan NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, çocukların koronavirüs varyantıyla enfekte olma risklerinin daha yüksek olabileceğini öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Bütün dünya İngiltere'de uygulanan aşı sonuçlarına odaklanmışken, yine İngiltere'den gelen 'Corona mutasyon' açıklamaları insanlarda paniklere neden oldu. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın 'Corona virüs mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı' açıklamasının ardından İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptığı 'Corona virüste kontrolü kaybettik' açıklaması gündem yarattı.

'BU KADAR HIZLI YAYILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK'

Hancock, 'Orijinal planımızda corona virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal corona virüsüne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok' diye konuştu.

DSÖ'DEN MUTASYON AÇIKLAMASI:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan corona virüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi. DSÖ, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar 'ciddi hastalık veya ölüme' neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını bildirdi.

İngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'İ DEĞERLER İLE ALAY EDENLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALI?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement