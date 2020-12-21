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Bakan Soylu'dan Yunan zulmüne sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı tavrı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yunanistan'ın uyguladığı zulmü paylaşan Soylu, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a "Bu cinayetlerin hesabı Yunanistan’dan sorulmayacak mı?" sorusunu yöneltti.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:59
Bakan Soylu'dan Yunan zulmüne sert tepki!

Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı dulüm politikası şiddetini kesmeden devam ediyor.

YUNANİSTAN'IN ÖLÜME İTTİĞİ GÖÇMENLERİ TÜRKİYE KURTARDI

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Aralık'ta Aslan burnu mevkisi açıklarında can salları içerisinde şahıslar olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, can sallarında bulunan 1 Pakistan, 1 Fas, 9 Somali, 9 Orta Afrika Cumhuriyeti, 2 Senegal, 4 Kongo ve 5Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler Foça Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra emniyete götürülen düzensiz göçmenler, yiyecek, giyecek ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ve yasal işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YUNAN POLİSİ ZULÜM UYGULADI

Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalan bir göçmen yaşadığı dehşeti anlattı. Yunan polisi tarafından 4-5 saat arasında alı koyuldukları ifade eden şahıs, paralarının ve çantalarının alındığını belirtti. Yunan polisinin kadınlara da şiddet uyguladığını belirten göçmen Yunanistan'ın kendilerini botla denize bıraktığı söyledi. Botun patlaması sonucu boğulma tehlikesi yaşadıklarını ifade eden şahıs kendilerini Türk Sahil Güvenliği ekiplerinin kurtardığını söyledi.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı tavrı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



"BU CİNAYETLERİN HESABI YUNANİSTAN'DAN SORULMAYACAK MI?"

Yunanistan'ın uyguladığı zulmü paylaşan Soylu, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a "Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. Frontex 'in (AB sını gücü) görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" sorusunu yöneltti.

PakistanOrta Afrika CumhuriyetiSomaliYunanistanSenegal

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