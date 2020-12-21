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5 ayrı suçtan aranan terör örgütü üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İran'da vefat etmiş bir kişi adına rüşvet vererek temin ettiği İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Türk vatandaşı Rıdvan Bayram (40),Türkiye'ye giriş yaparken, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polislerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Güncel / 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:35
5 ayrı suçtan aranan terör örgütü üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İran'da vefat etmiş bir kişi adına rüşvet vererek temin ettiği İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Türk vatandaşı Rıdvan Bayram (40),Türkiye'ye giriş yaparken, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polislerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yaptığı sırada İran pasaportlu Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı adına çıkartılmış orijinal pasaportla ülkeye giriş yapan bir yolcudan şüphelendi. Ekipler bunun üzerine yolcunun belgelerini istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran Pasaportunun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şahsın Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğu tespit edildi.

POLİS SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Rüşvet vererek İran makamlarından aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Bayram'ın 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce birçok kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Rıdvan Bayram'ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuturcu ticareti suçlarından arandığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki Türk vatandaşı mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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