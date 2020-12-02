Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.



İşte, Türkiye'de 2 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...







'KAPALI ALANLARDAN UZAK DURMALIYIZ!'



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.

