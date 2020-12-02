'Sözcü' tecavüzü görmedi. yalanı manşet yaptı!

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'un, 23 yaşındaki bir kadını zorla alıkoyup taciz ettiği ortaya çıktı. Yaşananların ardından parti içinde tacize uğrayan başka kadınlar da yaşadıklarını dile getirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partideki skandalı ortaya çıkaran Barış Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı.



CHP'deki taciz gerçekleri bir bir ortaya dökülürken, yandaş medyanın takındığı tavır pes dedirtti. Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gibi medya organları, CHP içindeki istismar rezilliklerine kör ve sağır kaldı. Haberi duyuranlar da, iç sayfalarda 1-2 sütun anca ayırdı.









