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İstanbul kısıtlama sonrası sessizliğe büründü!

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent sessizliğe büründü. Taksim, Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi merkezi ve kalabalık noktalarda akşam saatlerinde gözlenen araç ve yaya trafiğindeki yoğunluk, sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala azaldı.

Güncel / 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:09
İstanbul kısıtlama sonrası sessizliğe büründü!

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent sessizliğe büründü.

Taksim, Mecidiyeköy, Beşiktaş gibi merkezi ve kalabalık noktalarda akşam saatlerinde gözlenen araç ve yaya trafiğindeki yoğunluk, sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala azaldı.

POLİS ARAÇLARINDAN ANONS YAPILDI

Kısıtlama kapsamındaki iş yerleri 20.00 itibarıyla kapanırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde polis araçlarından kısıtlamaya ilişkin anonslar yapıldı. Saat 21.00'de kısıtlamanın başlamasıyla meydanlar sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Esenyurt Cumhuriyet Meydanının ise genel olarak sakin olduğu görüldü. Aynı zamanda meydandaki bankların etrafı da şerit çekilerek kapatıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Avcılar ve Esenyurt'taki trafik yoğunluğu azaldı. Saatlerin 21.00'i göstermesiyle bazı vatandaşların bir an önce evlerine gidebilmek için acele ettikleri görüldü. Kısıtlama öncesi D-100 ile TEM otoyolu başta olmak üzere özellikle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kısıtlamanın başladığı 21.00 itibarıyla bu yoğunluğun azaldığı görüldü. Kısıtlama öncesi bazı tramvay duraklarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

ANADOLU YAKASINDAKİ DURUM

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde kısıtlama öncesi Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, bu yoğunluk TEM Ümraniye Otoyolunda da gözlendi. Beykoz'daki market ve fırınlarda yoğunluk yaşanmazken, saat 20.00 itibarıyla işletmelerin faaliyetlerini durdurduğu görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sonrası ilçede kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik oluştu.

İlçenin ana caddelerinin yanı sıra mahalle aralarında da vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü. Genelge gereğince paket servis hizmeti veren işletmelere ait motosikletli kuryelerin hareketliliği dikkati çekti.

Ayrıca ilçedeki birçok noktada emniyet güçleri, kontrol noktaları oluşturarak, vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti.

KADIKÖY VE ÜSKÜDAR DA SAKİNDİ

Kısıtlama öncesi Kadıköy ve Üsküdar'ın ana caddelerinde de yoğunluğun azaldığı görüldü. Bu arada polis, bölgeden araçlarıyla geçenlere izin belgelerini sordu. Kısıtlamanın başlamasıyla iki ilçede de sokak ve caddeler boşaldı. Çekmeköy Şile Otoyolu üzerinde saat 21.00 itibarıyla kısmi araç hareketliliği devam ederken, ilçede genel olarak vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.

Benzin istasyonlarındaki marketler ile diğer işletmelerin faaliyetlerini durdurdukları gözlendi.

Bu arada gece kartalları ile birlikte emniyet güçleri, saat 21.00 sonrası oluşturdukları kontrol noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşların evraklarını kontrol etti.

İBB trafik haritasında şehir içi trafik yoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yüzde 8 olarak ölçüldü.

Beşiktaş

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