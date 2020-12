CHP'lilerin taciz ettiği kadınlar yaşadıklarını tek tek anlattı

Cumhuriyet Halk Partisinde yeni taciz ve tecavüz skandalları patladı. Kadın haklarını öncelikli politikalarıymış gibi yansıtan CHP'nin, parti içindeki cinsel taciz ve tecavüzleri ortağı HDP gibi örtbas ettiği ortaya çıktı. CHP İstanbul il yönetimi, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi'de partililerin tecavüz vakalarına göz yumma suçlamasıyla gündeme geldi.



Kafede tecavüz

Her şey CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K'nın 23 yaşında genç bir kadını 20 Kasım günü bir kafeteryaya kapatıp tecavüz etmesiyle başladı. Mağdure Z.Y. suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan tecavüzcü CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı “Sessiz kalamam” şeklindeki paylaşımıyla patlak verdi.



CHP il yönetimi Umut K'nın partiden ihracı için girişim başlatıldığını duyurdu. Ancak tecavüzcü için hemen harekete geçildiği izlenimi oluşturmaya çalışan CHP il yönetiminin olayı örtbas ettiği belirlendi. İddiaya göre İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalı kapatmaya çalıştı. Gençlik kolları hadiseyi kınamak istedi. Kaftancıoğlu izin vermedi. Yarkadaş'ın mağdurenin ifadelerini görüp sosyal medyadan açıklama yapması Kaftancıoğlu'nun planlarını bozdu. Açıklamaya mecbur kalan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yarkadaş'ı sov yapmakla suçladı.



Diğer yandan Sultangazi'de de bir kadının CHP'li yöneticinin tacizine uğradığı, eski ilçe sekreterinin konuyu il yönetimine aktardığı ancak hiçbir cevap alamadığı ifade edildi.







Görmezden geldiler

Türkiye Maltepe skandalı konuşurken bu sefer CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H., CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlâksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı. Canan Kaftancıoğlu, Özlem H.'ye sahip çıkmak yerine hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kaftancıoğlu “Bana bir ulaşma olmadı” dedi. CHP İl Başkanı tecavüzleri görmezden gelip 'birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim' diye üste çıkmaya çalıştı.



Özlem H., iddiasının arkasında olduğunu söyledi. Canan Kaftancıoğlu ve Genel Merkez'e gönderdiği e-Mail'leri gösteren Özlem H. şunları söyledi: İki defa tacize maruz kaldım. Yanındaki adamların tacizci olduğunu söyledim. Beni dinlemediler. Bu kirli işlerden dolayı partimden istifa ettim. 2018'den beri olayı gündeme getiriyorum ve bütün şikâyet mesajlarım ortada. Şimdi kumpas diyerek beni sindirmeye çalışıyorlar. Âdeta beni linç ediyorlar. Beni savcılığa şikâyet etmişler. Hem suçlular hem güçlüler. Canan Kaftancıoğlu 'Kimse bana ulaşmadı' diyor. Öyle bir durum yok. Ben şikâyet mail'lerimi partinin bütün kademelerine attım. Hepsi de olayı biliyordu. Canan Hanım duruma çok üzüldüğünü, beni il başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra arayıp sormadılar. Aradığımda cevap vermediler. En sonunda ben gittim.



Ama tacizi, dalga konusu yaptılar. Yalanlarla olayı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Her şeyi bildikleri hâlde üç maymunu oynadılar. Pes doğrusu. Partizanlıkla tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz CHP'ye emek vermiş bir aileyiz. Yıllardır herkes nasıl çalıştığımı bilir, neler yaşadığımı da... Ben seçim zamanı 100 bin konut mağdurundan oy getirdim. Şimdi bana bu davranışla oy mu isteyecekler onlardan?



'Mesajları sil' diye yalvarıyorlar

Mağdure Özlem H. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdiği maili ve İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul ile görüşmelerini deşifte etti. Görüşmelerde Yurdakul'un tacize uğrayan kadına 'O kişiye gereken ders verilecek! Çok sinirlendim' dediği görüldü. Özlem H. 'Bana yapılan skandalları tek tek anlattım. Şimdi bana paylaştığım mesajlarımı sil diye yalvarıyorlar' dedi.



'Kadınları falan savunmuyorlar'

Özlem H. 'Canan Kaftancıoğlu, kadınları falan savunmuyor. CHP'de partizanlık yapılıyor, bu tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Her partide suç işleyenler olur. Siyasi partiler suç işleyenleri yargıya bildirip hesap vermesini sağlamak mecburiyetindedir' dedi.



Tacize uğrayanlardan bir diğer isim olan 20 yaşındaki D.A.'ydı. Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, D.A. ile yaptığı röportajı köşe yazısında aktardı.



Alçı'nın CHP'nin içerisindeki skandalları gün yüzüne çıkaran köşe yazısından işte önemli detayları...



CHP böyle susturmaya çalıştı: Sen kızsın ismin kötüye çıkar kapat konuyu

'Uzun uzun konuştuk. Mart 2020'de CHP Ümraniye Gençlik Kollarında yöneticilik yapan 27 yaşında bir kişinin ağır fiziksel tacizine uğradığını söyledi. 3 ay susmuş. Bu arada partinin ilçe yönetiminde konuşmaması yönünde baskı altına alındığını anlattı.



'Sen kızsın, ismin kötüye çıkar, kapat konuyu, zaten kimse sana inanmaz' demişler.'



Ancak ilçe yönetiminden erkekler pişkince olayı örtbas etmeye çalışırlarken konudan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu haberdar olmuş ve mağdur olan genç kadını olaydan bir hafta sonra aramış. 'Canan Hanım'a haksızlık yapılıyor, benim olayımda duyar duymaz müdahale etti, o kişiyi görevinden uzaklaştırdı' dedi.



Konu burada da kalmamış, D.A. yargıya başvurmuş, dava açılmış süreç devam ediyormuş.



Ancak bu arada ciddi psikolojik sorunlar yaşamış.



'Partide gençlik kollarına devam ediyor musun' diye sordum...



'Hayır 2 yıldır çalışıyordum, yaşadığım travma yüzünden ayrıldım' dedi.



Mahkemeye başvurmuş ancak yaşadıklarından babası ve abisinin haberi yok, yalnızca annesi biliyormuş.



'Biz Erzurumluyuz, babam ve abim duyarsa iş çok daha vahim hale gelir. O nedenle mahkeme sürecinde kağıtlar eve gelmesin diye ikamet adresimi değiştirdim, büyük zorluklar altında hakkımı aramaya ve bu kişinin suçunun cezasını çekmesi için mücadele etmeye devam ediyorum' dedi.



Ancak konu mahkemeye intikal etmiş olmasına, Kaftancıoğlu'nun söz konusu şahsı Ümraniye Gençlik Kollarından uzaklaştırmasına rağmen bu kişi hala CHP'li Kartal Belediyesi özel kalemde çalışmaya devam ediyor!



Buradan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e soruyorum hatta haykırıyorum...



Ümraniye Gençlik Kollarında bir kadını taciz ettiği gerekçesi ile yargılanan ve bizzat İstanbul İl Başkanınız Canan Hanım tarafından görevden alınan bir isim neden özel kaleminizde çalışmaya devam ediyor?



Gökhan Bey, 20 yaşında gencecik bir kadına defalarca sarkıntılık ettiği suçlaması ile yargılanan birini nasıl oluyor da hala yanınızda tutabiliyorsunuz?