Wuhan'dan gelen görüntüler yok artık dedirtti!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 75 milyonu aştı. Şüphesiz koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerinde başında ise ABD geliyor.



Koronavirüs salgınının dünyada ilk görüldüğü yer olan Çin'in Wuhan kentinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Vaka ve ölüm sayılarının görülmesinin ardından uygulanan sıkı önlemler ve karantinanın zamanla kaldırılmasının ardından Wuhan kentinde partiler ve gece hayatı yeniden başladı.



ÇİN MUTFAĞI AYNEN DEVAM!



Dünyadan büyük tepkiler çeken ve hijyeni konusunda tartışmaların sürdüğü Çin mutfağı salgından hiç etkilenmemiş gibi görünüyor. Ayrıca şehir sakinlerinin maske kullanımına gerekli önemi vermediği de fotoğraflara yansıyor.



Şehrin karantinadan en çok etkilenen sektörlerinden olan gece hayatı ekonomisinin canlanması, Kovid-19 aşılarının küresel çapta piyasaya sürüldüğü şu günlerde, pek çok umudun gerçeğe döneceğinin umulduğu 2021 yılının yaşam tarzına bir bakış sunuyor.



10 MAYIS'TAN SONRA YENİ VAKA BELİRTİLMEDİ



Wuhan, 76 gün süren dünya çapındaki en katı tecritlerden birine maruz kaldıktan sonra 10 Mayıs'tan beri yerel olarak bulaşan yeni bir hastalık vakası bildirmedi. 11 milyonluk şehir, 23 Ocak'ta başlayan karantinayla Çin'in geri kalan kısmına kapatıldı; uçaklar, trenler ve otobüslerin şehre girmesi engellendi. Çin'de kaydedilen 4 bin 634 Kovid-19 ölümünün yaklaşık 3 bin 900'ü bu sanayi şehrinde meydana geldi.



"CİRODAKİ ARTIŞ HALA ZAMAN VAR"



Canlanan gece hayatına rağmen, Wuhan'daki iş ve restoran sahipleri, cirodaki artışın karantina öncesi günlere ulaşması için hala zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



DSÖ'YÜ 31 ARALIK'TA UYARMIŞLARDI



Çin Dünya Sağlık Örgütü'nü ilk olarak 31 Aralık'ta bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.