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Twitter'da mavi tik alabileceksiniz: Tarih açıklandı

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından Twitter, önemli bir gelişmeyi kullanıcılarıyla paylaştı. Uzun bir süredir askıda olan ve mavi tik ile gösterilen onaylı hesap sistemi geri dönüyor. Diğer yandan kural ihlali yapanların mavi tikleri de geri alınacak.

Teknoloji / 18 Aralık 2020 Cuma 14:06
Twitter'da mavi tik alabileceksiniz: Tarih açıklandı

The Verge'te yer alan habere göre Twitter, ilereyen haftalarda mavi tik dağıtımına başlayacak. Uygulamada yeni bir başvuru süreci başlatmayı planlayan Twitter, tarih de verdi: 20 Ocak 2021.

Twitter, mavi tik isteğinde bulunan başvuru sahiplerinin kimliklerini doğrulaması ve onaylaması için bir kategori seçmesine izin verecek. Çok fazla talep geleceğinin farkında olan platform, başvuruların hem insan kontrolünde olacağını hem de otomatik bir algoritmadan geçeceğini belirtiyor.

MAVİ TİKLERİN KALDIRILMASI DA GÜNDEMDE

20 Ocak 2021 tarihinde mavi tik için başvuru yapılmaya başlıyor. Diğer yandan Twitter'dan yapılan açıklamaya göre doğrulama rozetleri, gereksinimleri karşılamayan hesaplardan kaldırılabilecek.

Twitter'ın kurallarını ihlal eden ya da gereksinimleri karşılamadığı tespit edilen doğrulama rozetleri hesaplardan silinebilecek.

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