Twitter'da mavi tik alabileceksiniz: Tarih açıklandı

The Verge'te yer alan habere göre Twitter, ilereyen haftalarda mavi tik dağıtımına başlayacak. Uygulamada yeni bir başvuru süreci başlatmayı planlayan Twitter, tarih de verdi: 20 Ocak 2021.



Twitter, mavi tik isteğinde bulunan başvuru sahiplerinin kimliklerini doğrulaması ve onaylaması için bir kategori seçmesine izin verecek. Çok fazla talep geleceğinin farkında olan platform, başvuruların hem insan kontrolünde olacağını hem de otomatik bir algoritmadan geçeceğini belirtiyor.



MAVİ TİKLERİN KALDIRILMASI DA GÜNDEMDE



20 Ocak 2021 tarihinde mavi tik için başvuru yapılmaya başlıyor. Diğer yandan Twitter'dan yapılan açıklamaya göre doğrulama rozetleri, gereksinimleri karşılamayan hesaplardan kaldırılabilecek.



Twitter'ın kurallarını ihlal eden ya da gereksinimleri karşılamadığı tespit edilen doğrulama rozetleri hesaplardan silinebilecek.

