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E-Beyanname Nedir? Ne İçin Kullanılır?

2020 yılı içerisinde yaşadığımız Covid-19 pandemisi ile iş dünyası da elektronik ortama taşındı

Ekonomi / 18 Aralık 2020 Cuma 22:44
E-Beyanname Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Vergi daireleri de evrak işlerini e-Beyanname ile fiziki uygulama yerine elektronik ortama taşımış oldu. İş yerlerinin de bu uygulamaya alışabilmesi ve pandemiile birlikte bu alışkanlığı edinebilmesi adına elektronik evrak bildirme sisteminde çeşitli avantajlar bulunuyor. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, zaman&maliyet tasarrufu anlamında dijitalleşme süreçlerinde e-fatura, e-arşiv gibi pek çok e-belge kullanımı günden güne artmaktadır.

Kimler E-Beyanname Mükellefidir?

Ticari kuruluşlar, vergi dairelerine evrak ile beyanname vermek ile sorumludur. Bu vergi ve evrak işleri günümüze kadar genel olarak fiziki ortamda ve vergi daireleri binalarında halledilse de yaşanılan gelişmeler ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte resmi işler de dijital ortama taşınmaya başlandı. İşte bu noktada ticari kuruluşlar da beyannamelerini e-Beyanname aracılığı ile elektronik ortamda kolayca yapabilmektedir.

e-Beyanname kısa bir tanım olarak ticari kuruluşların ekonomik faaliyetlerini elektronik ortamda vergi dairesine bildirmesidir. e-Beyanname belgesinde normal kağıt üzerinde hazırlanan beyanname bilgilerinin aynısı kullanılmaktadır. Fakat aralarında en belirgin fark; e-Beyanname zaman ve mekandan bağımsız olarak, kolayca ve hızlıca halledilebilmektedir.

E-Beyanname Avantajları Nelerdir?

e-Beyanname işlemleri ile zamandan kolayca tasarruf edebilir, elektronik kontrol mekanizması sayesinde de hataları minimuma düşürebilirsiniz. Elektronik ortamda yapılan bu beyannamelerde yöneticiler için raporlama konusunda büyük kolaylık oluşurken, daha önce yapılan beyannamelere de erişme imkanına sahip olunur.

E-Beyanname Nasıl Kullanılır?

e-Beyanname yapabilmek içi önce bir vergi dairesine başvurmak gerekir. Vergi dairesinde gerekli işlemler hallettikten sonra e-Beyanname programı kurarak kolayca beyanname hazırlayabilir, vergi dairesine bildirimde bulunabilirsiniz.

Programı nasıl kuracağınız ve vergi dairesi ile nasıl ilişkilendireceğiniz sorularının cevapları ise vergi dairesine ait resmi internet sitesinde adım adım anlatılmaktadır. Detayları ebeyanname.gib.gov.tr adresinden inceleyebilmeniz mümkündür.


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