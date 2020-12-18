Burnunu yaptırdı bacakları kesildi!

İstanbul'da Sevinç Çelik (32) isimli bir genç kadın, bundan 6 yıl önce Maltepe'de bulunan özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyattan bir gün sonra taburcu olan Çelik'te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Çelik'in ağrıları giderek arttı. Çelik'in bu ameliyatın ardından yaşadıkları ise film gibi oldu. Ameliyatının ardından yüzünün güleceğini bekleyen Sevinç Çelik önce enfeksiyon nedeniyle bacaklarını kaybetti. Bu süreçte kızı da lösemiye yakalanan genç kadın 6 hakimin değiştiği davada hakkını aramaya devam ediyor.



AMELİYATTAN SONRA DURUMU KÖTÜLEŞTİ



Estetik ameliyattan bir hafta sonra kontrol için hastaneye giden Çelik'in alçısı çıkarıldı. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikâyetlerini söylese de iddiaya göre doktordan 'Bunlar normal, canın çok tatlı senin' karşılığı aldı. Yeniden eve dönen Çelik'in durumu daha da kötüleşti. Kardeşi N. Çelik ablasının durumunu mahkemede, 'Zaman geçtikte ateş, ağrı, bulantı ve kusma arttı. Tuvalete dahi gidecek dermanı yoktu; sürükleyerek götürüyorduk' sözleri ile anlattı. Çelik, 19 Mayıs'ta devlet hastanesi acil servisine götürüldü.



YA HAYATI YA AYAKLARI



Çelik'in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik'in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine 'Hastanın durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları' diyerek ailenin rızasını istedi.





AİLESİ ÇARESİZCE ONAY VERDİ



Aile, çaresizce onay verdi. Haziran'da Çelik'in iki bacağı da diz altından kesildi. Burun estetiği ameliyatı yaptıran Çelik bir ay sonra iki bacağını da kaybederek hastaneden çıktı.



1 MİLYONLUK TAZMİNAT



Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin 'ayıplı hizmet' verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Avukat Cesim Parlak dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hastane adına yapılan savunmalarda ise Çelik'in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Dilekçelerde, Çelik'in ameliyattan iki hafta sonra yediği tavuk yemeğinden zehirlendiği, enfeksiyonun da bu nedenle oluştuğu öne sürüldü.