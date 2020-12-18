Bomba iddia: 'İnce'nin partisine geçecekler!'

CHP'de sular durulmuyor. Bir yandan Muharrem İnce bir yandan da Mustafa Sarıgül CHP'ye karşı harekete geçti. Memleket Hareketi ile İnce, ilk işaret fişeğini attı. CHP'li kaynağına göre 4-5 vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek. Detayları Memleket Meselesi program şefi Emine Kavasoğlu aktardı.



CHP'DEN BOMBA İSİM AÇIKLADI: 4-5 VEKİL İNCE'NİN PARTİSİNE GEÇECEK



Kavasoğlu, 2021'in CHP (CUmhuriyet Halk Partisi) için biraz hareketli geçeceğini belirterek, "CHP'nin ağır toplarından birini aradık. Bizzat ben konuştum. CHP'de hareketlilik olacağını söylüyorlar bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz şeklinde bir soru yönelttim. Tabi ki ismini vermek doğru olmayacak ama tekrar altını çizelim CHP'nin önemli isimlerden bu kişi, CHP'de hareketlilik olduğunu ve bu hareketliliğin Muharrem İnce'nin kuracağı parti ile ilgili olduğunu belirtti. An itibariyle CHP'den 4-5 ismin kararını verdiklerini ve Muharrem İnce ile birlikte hareket edeceklerini söyledi." diye konuştu.



"İSİMLERİ YOLUNDAN ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Ayrıca Kavasoğlu, " Bir yandan da CHP yetkilileri bu kararı veren isimleri yolundan çevirmeye çalışıyor. Çünkü CHP'de pek çok rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Pek çok konuda rahatsızlık var. Bu sebeple de herhalde şu şekilde düşünüyorlar; Bu yol açılır ve bir yandan İnce'nin kuracağı partiye, bir yandan da Sarıgül'ün kurduğu partiye geçişler başlarsa bunun önü alınamayacak gibi düşünülüyor herhalde.