Bakanlık açıkladı! Yakınlarına maaş bağlanacak

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, koronavirüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı.
Buna göre,
- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.
- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.
- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.
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