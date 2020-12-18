Bakanlık açıkladı! Yakınlarına maaş bağlanacak

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ve vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malülü hükümlerinden yararlandırılmasına ilişkin genelge yayımladı.



Buna göre,



- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.



- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.



- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.



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