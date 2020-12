Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan açıklamasında: "Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"Kardeşim Kazimi ile gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. İkili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıya hazırız. Mezhebi veya etnik ayrım yapmadan Türkmen, Kürt, Arap, Şii ve Sünnisi ile Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.



Başbakan Kazimi'nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanın bu anlamlı kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.



TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ



Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alarak vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."



Her iki ülke işadamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bugün imzalanan çifte verginin önlenmesi anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarda dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz.



Dünyadaki suyun kullanımının konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileri, atık su teknolojilerinde ciddi mesafe katetmiş durumundadır. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık.



Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak'la bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz."



IRAK BAŞBAKANI MUSTAFA EL-KAZIMİ



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı açılamada şunları kaydetti: "Irak'ın ortak dostu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bize gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etmek istiyorum. Bu ilişkilerin daha da gelişmesi ve iki ülkeye yakışır bir şekilde bütün engellerin ortadan kaldırılarak devam etmesi iradesiyle burada bulunuyorum.



Çok değerli Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Irak arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Karşılıklı saygı, iki ülkenin çıkarlarını öne alacak yaklaşımla ele alma arzusu içerisindeyiz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının bir sonrakini ilk fırsatta yapmak arzusundayız. Irak hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır."