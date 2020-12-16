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Virüsün yeni mutasyonu hepsini geride bırakabilir!

Corona virüs mutasyonu ile ilgili son dakika açıklaması geldi! Yaz aylarında İspanya'dan tatilciler tarafından başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelere taşınan koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali, kısa süre sonra Britanya'da en çok rastlanan corona virüs varyantı oldu. Ancak VUI - 202012/01 olarak adlandırılan en yeni koronavirüs türünün, 20A.EU1 adlı İspanyol versiyonunu geçme potansiyeline sahip olduğu açıklandı.

Güncel / 16 Aralık 2020 Çarşamba 20:46
Virüsün yeni mutasyonu hepsini geride bırakabilir!

İngiltere'de COVID-19 Genomics UK Consortium'da (COG-UK) çalışmalar yapan bilim adamlarına göre bu koronavirüs mutasyonu ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. COG-UK'deki bilim adamlarından biri olan Profesör Nick Loman, 15 Aralık'ta sanal bir brifingde gazetecilere şunları söyledi: "İspanya'dan farklı bölgelere taşınmış gibi görünen corona virüs soyu ile karşılaştırırsak baskın varyant oldukça hızlı bir şekilde yayılıyor ve Birleşik Krallık'ta baskın olmaya devam ediyor. Ancak ilk modelleme, yeni mutasyonun Eylül ayındakine göre daha hızlı büyüdüğünü ve İspanya'dan yayılan koronavirüs varyantı ile aynı epidemiyolojik bağlantıya sahip olmadığını gösterdi.

SON DAKİKA AÇIKLAMA: "NEREDEN ÇIKTIĞI BELLİ DEĞİL, SIRA DIŞI"

Bu türün kökenlerinden bahseden Birmingham Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Enstitüsü'nden Prof Loman şunları söyledi: "Hiçbir yerden çıkmamış gibi görünüyor.

Eylül sonunda olan bu varyantta gördüğümüz ilk vakalar ile ondan önce olanlar arasında uçurum kadar fark var. Olasılık dengesine bakarsak, İngiltere'den gelmiş veya burada evrimleşmiş olma olasılığı daha yüksekt, ancak bunu bilmiyoruz"

Koronavirüsün ilk ortaya çıkışından bu yana on binlerce mutasyon var.

İngiliz bilim adamları şimdiden 4.000 ölümcül koronavirüs suşunu gözlem altına aldılar.

Bunu farklı kılan şey, ne kadar çabuk "öne çıktığı", yani diğer türlerden daha fazla sayıda vakaya neden olması.

Aynı zamanda en son ortaya çıkan varyant, diğer türlerden önemli ölçüde daha fazla mutasyona sahip (toplamda 17 kez)

Prof. Dr. Loman şunları söyledi: "Bu oldukça sıra dışı bir durum. Çoğu zaman, bir şehirde çok sayıda vaka görürseniz, çok sayıda soy ve iletim yapan biraz farklı varyantlar görürsünüz.

Bu, bundan oldukça farklı, çünkü bu yeni varyantla ilişkili vakaların gerçekten oldukça büyük bir kısmını görüyoruz. Bu bize biraz daha fazla endişe veriyor, normalde gördüğümüze kıyasla biraz daha sıra dışı."

İngiltereİspanya

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