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Kuraklık riski sonrası flaş karar! Bakanlık harekete geçti..

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıkla mücadele kapsamında 10 il ve 45 ilçeyi mercek altına aldı. Buradaki, yeraltı sularının yetersiz olduğu havzaları tespit etti. Çiftçi, kurak alanlarda az su gerektiren ürünlere yönlendirilecek. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Türkiye'de yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu havzalar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümler, tahliller ve saha ziyaretleri neticesinde ortaya çıktı. İşte bakanlığın kararı ve atılacak adımlar.

Güncel / 15 Aralık 2020 Salı 09:28
Kuraklık riski sonrası flaş karar! Bakanlık harekete geçti..

Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyada boy gösteren kuraklık, gıda sorununu da beraberinde getiriyor. Türkiye'de kuraklıkla mücadele için eylem planı hazırlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, değişen şartlara uygun ürün deseninin belirlenmesi ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda yeni destek ödemesinden nadas düzenlemesine kadar birçok adım atılacak.



Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Türkiye'de yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu havzalar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümler, analizler ve saha ziyaretleri neticesinde belirlendi. Bu kapsamda 10 il ve 45 ilçede, yeraltı sularının yetersiz olduğu havzalar tespit edildi.



İLAVE % 50 DESTEK ÖDEMESİ

Tarım Bakanlığı yetkilileri, su kısıtının olduğu havzalarda, su tüketimi az olan ürünlerin ekimini sağlayacak tedbirlerin alındığını belirterek, 'Bu havzalarda su tüketimi daha az olan mercimek, nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi, fiğ, macar fiği, burçak ile mürdümük eken çiftçilere ise ilave yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği yapıldı. Damla sulama yapmayan mısır üreticilerine ise 'Fark Ödemesi' desteği sağlanmadı' dedi.



NADAS DEĞERLENDİRİLİYOR

2018'den itibaren 'Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi'ni hayata geçiren Tarım Bakanlığı, nadasa bırakılan alanlarda az su tüketen ürünleri yetiştirirken boş bırakılmış olan arazileri de tarımsal üretime dahil etti. Bu yıl, gıda arz güvenliğini temin etmek amacıyla, tarım takviminin elverdiği 24 ilde 'Yazlık Ekiliş Programı'nın hayata geçirildiğini aktaran bakanlık yetkilileri, şu bilgileri verdi: 'Üreticilerimiz tarafından ekiliş programına alınmayarak boş bırakılan arazilerde ekim yapılması sağlandı.



2020'de pilot uygulanmaya başlayan bu proje, 2021'de ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Uygulamada, ürünlerin ekolojilerine uygun sahalarda yetiştirilmesini sağlamak, nadas alanlarını tarımsal üretime kazandırırken az su tüketen ürünlerin tercih edilmesini teşvik etmek, su kısıtının bulunduğu alanlara daha az su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi bilincini oluşturmak hedefleniyor.'

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