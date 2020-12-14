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Arap Birliği'nden İsrail mesajı!

Arap Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalinin bölgede kapsamlı ve kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiğini açıkladı. Birlik BMGK'dan, İsrail'in 39 yıllık işgaline son vermesi için baskı yapmasını talep etti

Güncel / 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:02
Arap Birliği'nden İsrail mesajı!

Arap Birliğinden, İsrail'in Golan Tepeleri'ni ihlak etmesinin 39'uncu yılı nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak kararının, geçersiz olduğu, uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini sürdürmesinin bölgede kapsamlı, adil ve kalıcı barışın önünde engel teşkil ettiği kaydedildi.

Bu kararın üzerinden yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri kurmak, bölgenin demografik yapısını değiştirmek, buradaki topraklara el koymak ve talan etmek suretiyle Golan Tepeleri'ndeki ihlallerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) tüm uluslararası meşru kararlara bağlı kalması ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapması talep edildi.

GOLAN TEPELERİ'NİN İŞGAL VE İLHAKI

Golan Tepeleri, Suriye'nin 14 ilinden biri olan Şam'a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kuneytra'da yer alıyor.

İsrail, 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadası ile o dönemde Mısır'ın kontrolünde bulunan Tiran ve Sanafir adalarını işgal etmişti.

Suriye, 1967'de işgal edilen Arap topraklarını geri almak için 1973'te Mısır ve diğer bazı Arap ülkelerinin de katılımıyla askeri harekat başlatmış, ancak "Ekim Savaşı" olarak da bilinen girişim başarısız olmuştu.

İsrail ve Suriye, 1974'te Golan Tepeleri'ndeki kuvvetlerini geri çekerek askeri çatışmayı sonlandırmaya razı oldu. Aynı yıl barış gücü askerleri bölgeye konuşlandırıldı.

Daha sonra İsrail, 14 Aralık 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladı ancak uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımadı.

İsrailSuriye

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