Ömer Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş AB açıklaması! Çelik "Türkiye pek çok özelliğinin yanı sıra güçlü bir Avrupa devletidir. Türkiye olmadan Avrupa olmaz. AB, Türkiye ile ilişkilerinde pozitif ajandaya sahip olmalıdır. Bu, tüm Avrupalıların ortak geleceği için kilit öneme sahiptir. Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez" dedi.