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AB teknoloji devlerine denetimi arttırıyor!

Avrupa Birliği'nin yeni dijital ekonomi düzenlemelerine göre, kıtada milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji şirketleri "bekçi" şirket olarak tanımlanarak, daha sıkı denetime tabi olacaklar.

Teknoloji / 11 Aralık 2020 Cuma 19:14
AB teknoloji devlerine denetimi arttırıyor!

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni dijital ekonomi düzenlemeleri, kıtada hizmet veren teknoloji şirketlerin pek de hoşuna gitmeyecek.

Yeni düzenlemeye göre, Avrupa'da milyonlarca kullanıcısı olan teknoloji şirketleri "bekçi" şirket olarak tanımlanarak daha sıkı denetime maruz kalacaklar.

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, yeni düzenleme Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi dev teknoloji şirketlerini kapsayacak.

"BEKÇİ ŞİRKET" KAVRAMI

İnsanların hangi hizmetlere ve bilgilere erişebileceğini kontrol altında tutan şirketler, "bekçi" şirket olarak adlandırılıyor.

Bekçi şirketlerin hangi kriterlere göre belirleneceği ise Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in 15 Aralık'ta açıklayacağı Dijital Piyasalar Düzenlemesi (DMA) içinde yer alacak.

Kriterlerden biri, şirketlerin Avrupa çapındaki bireysel veya kurumsal kullanıcı sayısı olacak. Kaynakların verdiği bilgiye göre, en az iki alanda faaliyet gösteren şirketler "bekçi" şirket olarak belirlenebilecek.

Vestager'in gelecek hafta yapacağı açıklamanın, ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin sert lobi faaliyetlerini tetiklemesi bekleniyor. Bu şirketler, AB'nin yeni kurallarının orantılı ve dengeli olup, dijital pazarlardaki yenilikleri engellememesi gerektiğini söylüyor.

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