USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

848 personele ihraç talebi! 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 18’İ Albay 848 muvazzaf askeri personel hakkında FETÖ’den toplanan delilleri, idari yönden gereğinin yerine getirilmesi talebiyle Kuvvet Komutanlıklarına gönderdi. Başsavcılık ayrıca Ankesör ile FETÖ imamları ile irtibat kurdukları anlaşılan çoğu muvazzaf asker 82 şüpheli hakkında ise İzmir merkezli 38 ilde yeni bir operasyon başlattı.

Güncel / 01 Aralık 2020 Salı 09:15
848 personele ihraç talebi! 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefonlar üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü mensupları ile irtibat kurdukları belirlenen TSK personeline yönelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çoğu muvazzaf asker 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Başsavcılık çok önemli bir girişimde daha bulundu. 848 muvazzaf personel hakkında FETÖ'den toplanan delillerin gereğinin yapılması üzerine kuvvet komutanlıklarına gönderdi.

82 GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgilere göre, FETÖ imamları ile örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen 70'i muvazzaf Uzman Çavuş olmak üzere toplam 82 şüpheli hakkında İzmir ve 38 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince müştereken uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gece 01.00'de başlatılan operasyon kapsamında adreslere baskınlar düzenlenirken çok sayıda gözaltı yapıldı.

BELGELER KUVVET KOMUTANLIKLARINA GÖNDERİLDİ

Başsavcılık ayrıca idari yönden işleme yeterli terör örgütü iltisakları bulunduğu tespit edilen; 848 personel hakkında delilleri ihtiva eden şahıs dosyaları hazırlanarak idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderdi. Dosyası kuvvet komutanlıklarına gönderilen askeri personelden 18'inin muvazzaf Albay rütbesinde oldukları öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı