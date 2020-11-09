USD (Alış - Satış) : 8,18 - 8,19 EURO (Alış - Satış) : 9,72 - 9,73

Sıcak Haber : Başkan Erdoğan'dan 12. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar!!..

Sermiyan Midyat’a 8 yıla kadar hapis istemi

Birlikte yaşadığı ve kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darbederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında 3 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:39
Sermiyan Midyat’a 8 yıla kadar hapis istemi

Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darbederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar'ın arkadaş oldukları, aynı evde oturdukları, 16 Nisan'da Midyat'ın sebepsiz yere Yaşar'a bağırarak küfür ve hakaret ettiği anlatıldı. Midyat'ın genç kadını “Bu evden gidemezsin” diyerek tehdit ettiği de belirtildi.

İddianamede, Sevcan Yaşar'ın 4 Mayıs 2020'de ise evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat'ın “Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım sana. Aynı sektördeyiz, iş bulamayacaksın” diyerek tehdit ettiği iddia edidli.

“BURADAN SENİN CESEDİN ÇIKACAK”

Sermiyan Midyat'ın kapıya doğru yöneldiği sırada genç kadını yerde sürüklediği, birçok kez tekme ve yumruk attığı belirtildi. Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşularından yardım istediği ve Yaşar'ın daha önceden polisleri araması üzerine eve polislerin geldiği anlatıldı.

Karakolda ise Sermiyan Midyat'ın “Buradan senin cesedin çıkacak” ve “Benim adım Sermiyan Midyat, bu işin peşini bırakmayacağım, sizinle görüşeceğim, göreceksiniz” dediği iddialarına yer verildi.

Olayda Sevcan Yaşar'ın da Sermiyan Midyat'ı basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Savcılık Midyat'ın “zincirleme hakaret”, “zincirleme tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Yaşar'ın ise “kasten yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Sermiyan Midyat

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı