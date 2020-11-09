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İşte İstanbul'da suya zammın asıl sebebi!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Ekim kutlamaları için sahne alan sanatçılara servet harcadı. Atatürk'ün hayatını anlatan Pınar Ayhan'a 320 bin TL, Funda Arar'a 350 bin TL, Şevval Sam'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü. O sırada CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapılmasını teklif etti. Vatandaşlar tepki gösterdi.

Güncel / 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:40
İşte İstanbul'da suya zammın asıl sebebi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş. 19 Ekim'de "Muhtelif Organizasyonlar Kapsamında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kemal belgeseli müzikal konseri sanatçı kaşe ödemesi hizmet alım ihalesi açtı.



İhaleyi tek istekli olarak teklif veren sanatçı Pınar Ayhan kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Istanbul'da bir dizi tura çıka sanatçı sahnede müzikal olarak 'Kemal' belgeseli seslendirdi. Yapilan organizasyonda İBB tarafından sanatçıya 320 bin TL ödeme yapıldı.




İBB tarafından ödenen fiyat görenlerde tepkilerin yükselmesine neden olurken İBB ayrıca organizasyon kapsamında 23 Ekim'de sonuçlanan ihale ile Funda Arar'a 350 bin TL, 21 Ekim'de sonuçlanan ihale sonucuna göre Şevval Sam'a ise 180 bin TL ödeme yaptığı görüldü.

AYNI İBB'DEN SUYA YÜZDE 25 ZAM TALEBİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İSKİ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapılmasını teklif etti.

Şevval Sam

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