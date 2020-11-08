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Meteoroloji'den 7 ile kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere, Sinop, Artvin, Kurklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale için yağış uyarısında bulunuldu. İşte 8 Kasım 2020 Pazar günü hava durumu tahminleri...

Yaşam / 08 Kasım 2020 Pazar 09:22
Meteoroloji'den 7 ile kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in Kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 20°C
Çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu

KÜTAHYA 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MANİSA 11°C, 22°C
Az bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 27°C
Az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C
Az bulutlu

HATAY 12°C, 24°C
Az bulutlu

ISPARTA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 6°C, 20°C
Çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 13°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

KARS -1°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu

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