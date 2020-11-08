Meteoroloji'den 7 ile kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in Kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.



BURSA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 12°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 8°C, 16°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı



KOCAELİ 13°C, 20°C

Çok bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



İZMİR 13°C, 23°C

Az bulutlu



KÜTAHYA 3°C, 15°C

Parçalı bulutlu



MANİSA 11°C, 22°C

Az bulutlu



MUĞLA 10°C, 22°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 15°C, 27°C

Az bulutlu



ANTALYA 17°C, 28°C

Az bulutlu



HATAY 12°C, 24°C

Az bulutlu



ISPARTA 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI 3°C, 17°C

Parçalı bulutlu



ESKİŞEHİR 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 5°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



DÜZCE 6°C, 20°C

Çok bulutlu



KASTAMONU 3°C, 16°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı



ZONGULDAK 10°C, 17°C

Çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



RİZE 13°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı



SAMSUN 13°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı



TRABZON 13°C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 0°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu



KARS -1°C, 10°C

Parçalı çok bulutlu



MALATYA 5°C, 16°C

Parçalı bulutlu



VAN 1°C, 11°C

Parçalı çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu



GAZİANTEP 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu



SİİRT 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

