Duygu Delen cinayetinde flaş gelişme!

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, aralarında sorunlar bulunduğu belirtilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte geldiği Kaplan ailesine ait 4. Kattaki evden düşerek yaşamını yitirmiş, olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Kaplan (20) "Kasten adam öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hakaret" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.



DAVA İÇİN İLK DURUŞMA...



Duygu Delen'in ölümünü araştıran Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcı tarafından hazırlanan iddianame bilirkişi raporlarının da gelmesiyle tamamlanarak mahkemeye sunulmuştu. Mahkeme tarafından kabul edilen dava için ilk duruşmanın 18 Kasım günü görüleceği öğrenildi. Duruşma günü Duygu Delen'in adına açılan sosyal medya hesabından duyuruldu.



Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak aile avukatlarını talebiyle Şule Çet davasının raporunu hazırlayan Mersin Üniversitesi öğretim üyesi ünlü Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı raporda, Delen'in düşme anında bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık iddianamesinde ise zanlının Delen'in döverek bayılttıktan sonra balkondan aşağı attığı iddia ediliyor