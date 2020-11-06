USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,48 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,05

Duygu Delen cinayetinde flaş gelişme!

Gaziantep'te 7 yaşındaki eski kız arkadaşı Duygu Delen’in şüpheli ölümü nedeniyle cinayet ve cinsel istismardan yargılanan tutuklu sanık Mehmet Kaplan 18 Kasım’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Gaziantep'te evlerinin 4. kattaki evlerinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüyle ilgili cinayet ve cinsel istismar suçlarından yargılanan tutukla sanık Mehmet Kaplan'ın yargılanacağı davanın ilk duruşma tarihi belli oldu. Kaplan, Gaziantep'te 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması için 18 Kasım günü hâkim karşısına çıkacak.

3. Sayfa / 06 Kasım 2020 Cuma 18:16
Duygu Delen cinayetinde flaş gelişme!

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, aralarında sorunlar bulunduğu belirtilen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan ile birlikte geldiği Kaplan ailesine ait 4. Kattaki evden düşerek yaşamını yitirmiş, olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Kaplan (20) "Kasten adam öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Hakaret" ve "Konutta yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

DAVA İÇİN İLK DURUŞMA...

Duygu Delen'in ölümünü araştıran Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcı tarafından hazırlanan iddianame bilirkişi raporlarının da gelmesiyle tamamlanarak mahkemeye sunulmuştu. Mahkeme tarafından kabul edilen dava için ilk duruşmanın 18 Kasım günü görüleceği öğrenildi. Duruşma günü Duygu Delen'in adına açılan sosyal medya hesabından duyuruldu.

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak aile avukatlarını talebiyle Şule Çet davasının raporunu hazırlayan Mersin Üniversitesi öğretim üyesi ünlü Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı raporda, Delen'in düşme anında bilincinin kapalı olduğu belirtilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık iddianamesinde ise zanlının Delen'in döverek bayılttıktan sonra balkondan aşağı attığı iddia ediliyor

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı