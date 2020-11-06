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CHP'de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'nu yalanladılar!

Ana muhalafet partisinde işler iyice sarpa sardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nı dağıtmak için parti kurma çalışmalarına destek verildiğine ilişkin açıklamasında Muharrem İnce'yi kastetmediğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna da "Sadece o değil" cevabını vermişti.

Güncel / 06 Kasım 2020 Cuma 19:55
CHP'de sular durulmuyor! Kılıçdaroğlu'nu yalanladılar!

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. HDP VE FETÖ'ye yakın isimler ile çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce hakkında son çıkışı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu tarafından yalanlandı. CHP'nin düşen oyları ve en güçlü ismi Muharrem İnce'nin de yönetime karşı çalışmasıyla sarsılan Kılıçdaroğlu, siyasi açıdan kendisini zora sokacak açıklamalar yapmaya başladı.

"MUHARREM İNCE'Yİ Mİ KASTEDİYORSUNUZ? SADECE O DEĞİL"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın dağılması için belli kişilere para verilerek parti kurma çalışmalarına destek olunduğunu iddia ederken, "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusuna da "Sadece o değil" cevabını vermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasında kimi kastettiği sorusuna cevap verdi. Kuşoğlu, "Bunu parti içi bir mesele olarak görüyorum. Parti ile ilgili konuları burada tartışmak istemem. Yapılan açıklama doğrudur. Sayın İnce kastedilmemiştir" dedi.

KÖŞEYE SIKIŞTILAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da genel merkezde gündemi değerlendirdiği basın toplantısında, "Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü iddia ile ilgili para alıp harekete geçen bir kişi var mı, varsa kim; bu iddianın muhatabı olan parti CHP mi yoksa ittifakın diğer ortakları mı kastediliyor?" sorusuna "Dün Özgür Özel grup başkanvekilimiz bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Benim bunlara ilave edebileceğim bir şey yok" diye konuştu.

Özgür ÖzelKemal KılıçdaroğluFaik ÖztrakMuharrem İnceBülent Kuşoğlu

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