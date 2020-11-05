Sivasspor - Karabağ | İlk gol geldi!

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'lerini ve skorlarını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk ediyor.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Sandro Scharer yönetiyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Ninga, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Yatabare.
Karabağ: Magomedaliyev, Medvedev, Hüseynov, Medina, Guerrier, Matic, Garayev, Ozobic, Andrade, Zoubir, Owusu.
SKOR
Sivasspor 0-0 Karabağ