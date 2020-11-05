Ermeni kışlası artık yok!

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.



İMHA EDİLDİ!



Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.



Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.