Araç Sahiplerine Müjde! Benzine İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatları takip edilmeye devam ediliyor.Bir kez daha akaryakıtta tabela değişecek.Ancak bu değişim, bu kez araç sahiplerini sevindirecek türden olacak.ABD-İran savaşı sonrası akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.2 Haziran Salı günü itibariyle benzinde 5,50 lira, motorinde 7,25 lira indirim gerçekleşti.Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimlerin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.Şimdi bir kez daha indirim geliyor.Petroldeki düşüş, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıyor.Akaryakıt ürünlerinden benzine 2,10 lira indirim yapılması bekleniyor.İndirim eşel mobil sistemi nedeniyle 53 kuruş olarak pompalara yansıyacak. İndirimin yarın devreye girmesi bekleniyor.Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 62,92 liraya, Ankara'da 63,89 liraya, İzmir'de 64,17 liraya, doğu illerinde ise 65,54 liraya gerilemesi bekleniyor.Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.