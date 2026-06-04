TOKİ'den Yeni Konut Kampanyası! Bakan Kurum Başvuru Tarihini Açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin başlattığı yeni konut kampanyasını açıkladı. 64 ilde 20 bine yakın konut TOKİ tarafından satışa çıkacak. Aynı zamanda İstanbul'a 15 bin konut TOKİ tarafından kiralanacak. İşte ayrıntılar...
TOKİ 81 ilde başlatılan 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nin ardından 64 ilde yeni bir konut kampanyası daha başlatıyor. Bu kapsamda 20 bine yakın konut satışa çıkacak, İstanbul'da ise 15 bin konut kiraya verilecek.
64 İLDE 20 BİN KONUT SATILACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni kampanyanın detaylarını açıkladı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var." dedi.
"İSTANBUL'DA 15 BİN KONUT KİRALANACAK"
Bakan Kurum, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve ilk teslimleri de bu sene eylül ayında yapacağız" ifadelerini kullandı.