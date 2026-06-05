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Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama

Haziran 2026 itibarıyla kira artış oranları, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranını belirliyor. Peki ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama
Ekleme: 5.06.2026 - 10:43 Güncelleme: 5.06.2026 - 10:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama
Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yeni zam oranı kesinleşti. Haziran ayı kira artışı, son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.


Söz konusu oran, sözleşme yenileyecek kiracılar için yasal üst sınır niteliği taşıyor. Kira bedelini güncellemek isteyenler ise açıklanan bu oran üzerinden mevcut kiralarını kolayca yeni tutara uyarlayabiliyor.

Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama

MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI

Öte yandan mayıs ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için artış oranı yüzde 32,43 olarak uygulanmıştı. Bu doğrultuda, konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı yüzde yüzde 32,43 seviyesinde gerçekleşti.

Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken yasal üst sınır, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Hesaplama yapılırken mevcut kira tutarı bu oranla çarpılır ve elde edilen artış miktarı mevcut kiraya eklenerek yeni kira bedeli bulunur.

Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama

MAYIS AYI ENFLASYONU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,61 arttı, aylık %1,71 arttı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı kira zam oranı TÜİK tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından netleşti. Peki ev sahibi en fazla ne kadar zam yapabilecek?

Kira Artış Oranı Belli Oldu! İşte Milyonların Merak Ettiği Örnek Hesaplama

İŞTE ÖRNEK KİRA HESAPLAMA TABLOSU…

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2026
Kira Artış Oranı: %32,24
Kira Artış Tutarı: 9.672,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.672,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.064,00 TL






























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