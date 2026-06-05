Enflasyon Oranı Açıklandı! TÜİK Mayıs Ayı TÜFE Verilerini Duyurdu

Milyonlar, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen verileri açıkladı. Peki enflasyon aylık ve yıllık bazda yüzde kaç oldu? Beklentiler ne yöndeydi? İşte ayrıntılar...