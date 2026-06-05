Enflasyon Oranı Açıklandı! TÜİK Mayıs Ayı TÜFE Verilerini Duyurdu
Milyonlar, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam başta olmak üzere birçok kalemi etkileyecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) merakla beklenen verileri açıkladı. Peki enflasyon aylık ve yıllık bazda yüzde kaç oldu? Beklentiler ne yöndeydi? İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu, memur, emekli, asgari ücretliye yapılacak zam oranından, kira artışlarına kadar birçok kesimi yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarını açıkladı.
MAYIS AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler Mayıs ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,89 artmasını bekliyordu. Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94 seviyesindeydi.