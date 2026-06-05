Mücadelede Geri Adım Yok! Cevdet Yılmaz Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu mayısta yüzde 1,71'e artarken, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirerek enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirtti.Cevdet Yılmaz, yaptığı değerlendirmede ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadeleyi eşgüdüm içinde sürdürdüğünü ifade etti."Kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirdiğimiz politikalarla enflasyonla mücadele etmeye devam ediyoruz." diyen Yılmaz, fiyat istikrarının temel öncelik olduğunu vurguladı.Yılmaz, mayıs ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,71 seviyesine gerileyerek önceki aya kıyasla belirgin bir yavaşlama gösterdiğini söyledi.Yıllık enflasyonun yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, gıda fiyatlarına ilişkin olumlu seyre de dikkat çekerek "Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 oranında düşmüştür." ifadelerini kullandı.Mayıs ayındaki enflasyon görünümünü değerlendiren Yılmaz, fiyat artışlarındaki gerilemenin geçici unsurlarla sınırlı kaldığını belirtti."Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir." diyen Yılmaz, fiyatlama davranışlarında kalıcı bir bozulma riskinin sınırlı olduğunu ifade etti.