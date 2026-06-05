Apple’dan Şok Karar! Milyonlarca iPhone...

Apple, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek WWDC etkinliğinde iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 işletim sistemlerini resmi olarak duyuracak.Ancak ortaya çıkan ilk raporlar, bazı eski iPhone, iPad ve Mac modellerinin yeni yazılım güncellemelerini alamayacağını gösteriyor.Instant Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve ikinci nesil iPhone SE modelleri iOS 27 güncellemesini alamayacak.Bu cihazların kullanıcıları bir süre daha iOS 26 sürümünde kalmaya ve sadece temel güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.Yeni tablet işletim sisteminin uyumluluğu hakkında henüz somut resmi veriler bulunmasa da bazı eski modellerin desteğini kaybedeceği konuşuluyor.Sızıntılara göre sekizinci nesil iPad, iPad Air 3 ve iPad mini 5 modellerinin yeni güncellemeyi alamayacağı tahmin ediliyor.Apple, yeni nesil macOS 27 işletim sisteminin eski Intel tabanlı Mac bilgisayarları desteklemeyeceğini resmi olarak doğruladı.Bu kapsamda 2019 model Mac Pro, 2020 model iMac, 2019 model 16 inç MacBook Pro ve 2020 model dört Thunderbolt 3 bağlantı noktalı 13 inç MacBook Pro modellerinin devre dışı kalması bekleniyor.Şirketin Intel donanımlardan tamamen uzaklaşması, yeni yazılımın tamamen Apple Silicon işlemcili bilgisayarlara odaklanacağı anlamına geliyor.Bu kararla birlikte platform genelinde performansın, verimliliğin ve gelecekteki yeni özelliklerin en iyi şekilde optimize edilmesi hedefleniyor.